ФСБ готувала в Україні постановочні «акції протесту» до Дня Незалежності, – СБУ

Служба безпеки України запобігла планам фсб використати родичів українських військових для загострення суспільно-політичної ситуації у Київській, Житомирській і Полтавській областях напередодні Дня Незалежності України. Про це йдеться у Facebook СБУ.

За задумом ворожих спецслужб, «мітингувальники» мали активно критикувати та засуджувати військове командування України, а організатори планували відзняти це на відео.

Таким чином, вони прагнули створити «потрібний контент» для російських пропагандистів, а ті у свою чергу – максимально поширити його через інтернет і підконтрольні їм ЗМІ.

Як встановила СБУ, організаторами псевдоакцій мали стати колишні учасники ГО «Журналісти Стремоусова». Вони мають подібний досвід, оскільки ще на початку 2022 року провели низку замовних мітингів у Києві.

«Наразі їхній лідер Кирило Стремоусов виконує обов’язки «заступника окупаційної військово-цивільної адміністрації» у Херсоні. І за матеріалами СБУ йому ще на початку повномасштабного вторгнення повідомлено про підозру за державну зраду. За наявною інформацією, фсб продумувала «акції» заздалегідь», – йдеться в повідомленні.

Встановлено, що співробітники ворожих спецслужб вийшли на новий контакт із координаторами Житомирського та Полтавського осередків руху Стремоусова у травні 2022 року.

Пізніше їм було поставлено завдання організувати масові «протестні» акції біля обласних військкоматів за участі матерів воїнів ЗСУ. Утім, завдяки втручанню СБУ колишні поплічники Стремоусова відмовилися від виконання завдань фсб.

Нагадаємо, українців вже закликали дотримуватись правил безпеки на День прапора і День Незалежності і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У ці дні, кажуть в Офісі президента, російські окупаційні війська спробують обстріляти низку українських міст, щоб компенсувати свої невдачі на війні і відплатити за «бавовну» в Криму.

Президент Володимир Зеленський теж казав, що до Дня Незалежності України росія може вчинити «щось особливо гидке й жорстоке».

Тим часом розвідка США заявила, що найближчим часом росія планує здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру та державні об’єкти України. Про ймовірну небезпеку говорить й українська розвідка.

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