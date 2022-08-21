До Дня Незалежності України росія може зробити щось особливо гидке й жорстоке, – Зеленський

Президент Володимир Зеленський попередив українців, що напередодні Дня Незалежності від росії можна очікувати «чогось особливо гидкого і жорстокого». Про це він сказав у своєму вечірньому відеозверненні 20 серпня.

«Ми маємо бути свідомі того, що цього тижня росія може постаратися зробити щось особливо гидке, щось особливо жорстоке. Такий у нас ворог. Але і в будь-який інший тиждень за ці пів року росія робила те саме постійно – гидке й жорстоке. Одне з ключових завдань ворога – принизити нас, українців, знецінити наші можливості, наших героїв, поширити зневіру, страх, поширити конфлікти… Тому важливо ніколи, жодної хвилини не поступатися цьому ворожому тиску, не накручувати себе, не проявляти слабкості. Ми всі маємо бути достатньо міцними, щоб протистояти будь-яким ворожим провокаціям стільки, скільки потрібно, щоб змусити окупантів відповісти за всі їхні удари і за терор», – відзначив Володимир Зеленський.





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Він додав, що Україна активно готується до Дня прапора, Дня Незалежності та онлайн-саміту Кримської платформи, який відбудеться 23 серпня.

«Цього року буквально в повітрі Криму відчувається, що окупація там тимчасова, а Україна повертається», – підкреслив президент.

Найближчими днями держава вшановуватиме пам’ять своїх Героїв, які віддали життя за вільну і незалежну Україну. Разом із тим 24 серпня минає пів року з моменту повномасштабного вторгнення росії. За словами Зеленського, ця війна змінила «все і для України, і для Європи, і для світу».

«Скільки всього вдалося змінити – того, про що майже всі у світі думали, що нібито неможливо змінити. Скільки всього вдалося вибороти, вирвати у російської армії, про яку десятиліттями думали, що вона нібито нездоланна. За час від 24 лютого, за ці вже 178 днів, українці довели, що це наш народ нездоланний, це наші захисники й захисниці нездоланні. І я дякую всім, хто проявив свою силу за цей час, дякую всім, хто боровся, бореться за Україну, дякую всім, хто воює та допомагає нашим воїнам, нашій державі…

Ми завжди говорили і говоримо чесно: заради перемоги України ще потрібно боротися, ще потрібно зробити дуже багато, ще потрібно вистояти та витерпіти, на жаль, багато болю. Але українці вже можуть по праву відчувати гордість за себе, за свою державу, за своїх героїв. І давайте сьогодні ми всі разом відчуємо, яка сила є в нашому народі, в наших прекрасних людях», – наголосив Володимир Зеленський.

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