23-24 серпня росіяни можуть посилити обстріли українських міст, – Подоляк

Напередодні і в День Незалежності російські окупаційні війська спробують обстріляти низку українських міст, щоб компенсувати свої невдачі на війні і відплатити за «бавовну» в Криму. Про це 21 серпня сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону.

«росія – це архаїчна держава, вона прив’язує свої дії до певних дат. Для них це нав’язливі думки, що треба зробити, щоб людям було погано. Вони ненавидять нас, тому спробують 23-24 серпня збільшити кількість обстрілів крилатими ракетами низки наших міст. Безумовно, Київ буде в переліку», – зауважив він.

За словами Подоляка, таким чином росія хоче компенсувати те, що не змогла досягти своїх цілей за пів року війни, за репутаційні втрати у світі, а також за «спекотний сезон» у Криму.

«Не варто говорити про якийсь апокаліпсис, але треба бути обережними. І якщо лунає сирена, значить, треба перейти у безпечне місце», – підкреслив Михайло Подоляк.

Зазначимо, що деякі ЗМІ, посилаючись на власні джерела в Кабміні і парламенті, пишуть, що працівникам урядового кварталу у Києві весь наступний тиждень рекомендують працювати дистанційно.

Тим часом президент Володимир Зеленський вважає, що до Дня Незалежності України росія може вчинити «щось особливо гидке й жорстоке». Тому українців закликають не панікувати, а максимально дотримуватись правил безпеки і не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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