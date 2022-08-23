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РФ планує атакувати держоб’єкти та інфраструктуру України, – ЗМІ

Анастасія Диняк

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Розвідка США має дані, що найближчим часом Росія планує здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру та державні об’єкти України. Про це пише Reuters.

Так, за даними американського чиновника, розвідка США припускає, що вже найближчими днями Росія завдасть ударів по цивільній інфраструктурі та державних об’єктах України.

«Враховуючи послужний список Росії в Україні, ми стурбовані загрозою, яка зберігається і яку російські удари становлять для мирного населення та цивільної інфраструктури», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, напередодні українців вже закликали особливо дотримуватись правил безпеки 23-24 серпня і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У ці дні, кажуть в Офісі президента, російські окупаційні війська спробують обстріляти низку українських міст, щоб компенсувати свої невдачі на війні і відплатити за «бавовну» в Криму.

Президент Володимир Зеленський теж вважає, що до Дня Незалежності України росія може вчинити «щось особливо гидке й жорстоке».

Українська розвідка також попереджає про високу загрозу ракетних ударів і провокацій з боку росіян.

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