Розвідка закликає українців бути обережними на День Незалежності

Українців закликають не нехтувати сигналами повітряної тривоги у День Незалежності та напередодні через високу загрозу ракетних ударів і провокацій з боку росії. Про це йдеться на сторінці Головного управління розвідки Міноборони України у Facebook.

За словами представника розвідвідомства Андрія Юсова, не варто легковажити безпекою 23-24 серпня, у День прапора та День Незалежності, адже існує велика загроза ракетних ударів і провокацій з боку росії, яка схиблена на подібних датах.

«Є підвищена загроза ракетних ударів і інших провокацій, як всередині країни, так і зовні. росія і путінський режим атакували незалежність України і незалежну Україну. Вони справді схиблені на датах і символах, тому цілком логічно було б бути перестороженими і готовими до того, що і День Незалежності буде атаковано. Україна до цього готова. Те, що в росії залишається ще велика кількість ракет, нехай і не високоточних, це правда, біди вони можуть наробити ще багато. Це не зламає ані дух, ані волю до спротиву… і хід війни. Але повітряна тривога – це серйозний сигнал, всі на нього мають зважати. Особливо 23 та 24 серпня – це не просто слова, треба бути особливо обережними», – сказав Андрій Юсов в ефірі національного телемарафону.





WordPress Slideshow

Нагадаємо, напередодні українців вже закликали особливо дотримуватись правил безпеки 23-24 серпня і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У ці дні, кажуть в Офісі президента, російські окупаційні війська спробують обстріляти низку українських міст, щоб компенсувати свої невдачі на війні і відплатити за «бавовну» в Криму.

Президент Володимир Зеленський теж вважає, що до Дня Незалежності України росія може вчинити «щось особливо гидке й жорстоке».

Тим часом розвідка США заявила, що найближчим часом росія планує здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру та державні об’єкти України.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.