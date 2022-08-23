Зеленський розповів, як відповість Україна на можливі масовані обстріли рф на День Незалежності

Президент Володимир Зеленський заявив, що якщо росія вдасться до масованих ракетних ударів 23-24 серпня, то Україна дасть потужну відповідь окупантам. Про це він сказав 23 серпня під час пресконференції з президентом Польщі Анджеєм Дудою у Києві.

Володимир Зеленський сказав, що Україна володіє узагальненою інформацією від розвідки та іноземних партнерів щодо можливих обстрілів росії на День Незалежності. За його словами, пріоритетами для країни-агресорки є об’єкти інфраструктури чи державні інституції.

«Чи є загроза? Так, загроза є. Але вона, я вважаю, є щоденною. Я не бачу, щоб щось дуже змінилося з 24 лютого. Росія постійно це робить (обстрілює територію України, – ред.) Чи може вона збільшити кількість ударів? Так, це може бути 23-24 серпня… Для мене як для президента, упевнений, як і для кожного українця, Київ, Чернігів, Донбас, Харків чи Запоріжжя є однакові, бо в цих містах живуть наші українці. Наша відповідь буде така ж. Будуть бити нас – будуть отримувати відповідь, потужну відповідь. Із кожним днем – думаю, ви це бачите в інформаційному просторі, – з кожним днем ця відповідь буде наростати. Буде все сильнішою та сильнішою», – наголосив президент України.

Нагадаємо, українців вже закликали дотримуватись правил безпеки на День прапора і День Незалежності і не нехтувати сигналами повітряної тривоги. У ці дні, кажуть в Офісі президента, російські окупаційні війська спробують обстріляти низку українських міст, щоб компенсувати свої невдачі на війні і відплатити за «бавовну» в Криму.

Президент Володимир Зеленський теж казав, що до Дня Незалежності України росія може вчинити «щось особливо гидке й жорстоке».

Тим часом розвідка США заявила, що найближчим часом росія планує здійснити нові атаки на цивільну інфраструктуру та державні об’єкти України. Про ймовірну небезпеку говорить й українська розвідка.

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