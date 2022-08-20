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На Львівщині 35-річний чоловік потрапив до реанімації через укус змії

Ольга Денисяка

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Вночі 20 серпня до Старосамбірської лікарні госпіталізували 35-річного чоловіка, якого вкусила змія. Про це Львівському порталу повідомили в ГУ ДСНС Львівщини.

Потерпілого госпіталізували в реанімаційне відділення Старосамбірської лікарні з анафілактичним шоком в стані середньої важкості. Змія вкусила його з руку.

35-річний чоловік є мешканцем села Дубляни Самбірського району.

Зазначимо, що найпоширенішою отруйною змією на території Львівщини є гадюка звичайна. Її забарвлення є мінливим – від світло-сірого до мідно-червоного та чорного з темним ромбічним малюнком на спині.

Місцями проживання гадюки є узлісся, лісові галявини, лісосмуги, порослі чагарником яри і балки, степові схили з чагарниками. У сонячний день вона полюбляє вигріватися на стежці, на пнях. Тому зі змією можна зустрітися під час відпочинку на природі, походу в ліс, на сінокосі та навіть під час роботи на присадибній ділянці.

Львівщина зазвичай є лідером серед регіонів, де люди найбільше страждають від укусів змій. За активний торішній сезон плазуни покусали більше трьох десятків людей.

Львівський портал раніше писав про те, як уникнути зустрічі зі змією, а також що робити, якщо вона таки вас вкусила. Детальніше читайте за цим посиланням.

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