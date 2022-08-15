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Обстріл Харкова: 8 поранених, є загибла

Наталя Дуляба

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В понеділок вранці, 15 серпня, російські окупаційні війська вкотре обстріляли Харків. Удар прийшовся на Салтівський район, поранено 8 людей. Одна постраждала померла у лікарні. Про це повідомляє Львівський портал.

За даними міського голови Ігоря Терехова, у Салтівському районі ворог поцілив біля зупинки громадського транспорту, у дах житлової 9-поверхівки, гаражний кооператив і у двір із дитячим майданчиком. Як наголосив Ігор Терехов, поряд немає жодних військових об’єктів.

Внаслідок обстрілу поранення дістали 8 харків’ян, їх госпіталізували.

Як додав голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, двоє постраждалих перебувають у важкому стані.

Водночас начальник слідчого управління Нацполіції Харківщини Сергій Болвінов повідомив, що одна з поранених жінок померла у лікарні. Правоохоронці готуються відкрити кримінальне провадження за ч.2 ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни) ККУ.

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