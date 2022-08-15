Росіяни обстрілюють Харків: є поранені біля зупинки громадського транспорту

Зранку 15 серпня російські окупанти завдають ударів по Харкову. Наразі відомо про щонайменше двох поранених. Про це повідомив у Телеграмі мер міста Ігор Терехов.

За його словами, росіяни обстрілюють Салтівський район

Харкова. Люди, які отримали поранення, були біля зупинки громадського транспорту.

Про обстріли також повідомив голова обласної військової адміністрації Олег Синєгубов. Посадовець не оприлюднив більше деталей, але закликав мешканців Салівського району залишатись в укриттях.

Зазначимо, що російські військові також завдавали ударів по Харкову та області вночі 15 серпня. За попередніми даними, у Харкові ракети влучили по підприємству у Слобідському районі.

Окрім того, протягом доби 14 серпня окупанти продовжували артобстріли Харківського, Чугуївського, Богодухівського та Ізюмського районів області. Унаслідок обстрілів поранення отримали троє людей.

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