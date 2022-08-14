ЗСУ збили ще два ворожі вертольоти

За вихідні українські військові ліквідували два ворожі вертольоти. Про це Львівському порталу повідомили в Угрупуванні Об’єднаних сил.

Так, з суботи, 13 серпня, підрозділи зенітно-ракетних військ оперативно – стратегічного угруповання військ «Хортиця» збили два російські вертольоти вогневої підтримки Ка-52.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 43 550 військових, 1 864 танків, 233 літаки та 194 гелікоптери.