ЗСУ ліквідували ще 150 росіян та один гелікоптер

Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 43 550 військових, 1 864 танків, 233 літаки та 194 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.
З 24 лютого по 14 серпня загальні втрати Росії становлять:
- особового складу ‒ 43 550 (+150) осіб,
- танків ‒ 1 864 (+8) од,
- бойових броньованих машин ‒ 4 126 (+11) од,
- артилерійських систем – 980 (+2) од,
- РСЗВ ‒ 261 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 136 (+0) од,
- літаків – 233 (+0) од,
- гелікоптерів – 194 (+1) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 039 (+3) од,
- кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 784 (+5),
- Крилаті ракети – 187 (+0);
- Спеціальна техніка ‒ 91 (+0).
Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.
У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни Росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.
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Анастасія Диняк