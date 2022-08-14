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ЗСУ ліквідували ще 150 росіян та один гелікоптер

Анастасія Диняк

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Від початку повномасштабного вторгнення Росія втратила в Україні вже близько 43 550 військових, 1 864 танків, 233 літаки та 194 гелікоптери. Про це йдеться у Facebook Генштабу ЗСУ.

З 24 лютого по 14 серпня загальні втрати Росії становлять:

  • особового складу ‒ 43 550 (+150) осіб,
  • танків ‒ 1 864 (+8) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 4 126 (+11) од,
  • артилерійських систем – 980 (+2) од,
  • РСЗВ ‒ 261 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 136 (+0) од,
  • літаків – 233 (+0) од,
  • гелікоптерів – 194 (+1) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн ‒ 3 039 (+3) од,
  • кораблі /катери ‒ 15 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня ‒ 784 (+5),
  • Крилаті ракети – 187 (+0);
  • Спеціальна техніка ‒ 91 (+0).

Найбільших втрат противник зазнав на Донецькому напрямку.

У Генштабі додають, що дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Нагадаємо, британська розвідка стверджує, що лише за три місяці війни Росії проти України кількість загиблих російських військових, ймовірно, є такою ж, як Радянського Союзу за всі 9 років війни в Афганістані.

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