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З посади начальника юстиції Львівщини звільнили Тараса Греня

Анастасія Диняк

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Тарас Грень заявив, що його звільнили з посади начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції Львівщини. Про це він повідомив у Facebook.

Так, Тараса Греня звільнили з посади, яку він очолював з 16 лютого 2021 року.

«Мене звільнено з посади Начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиціі (м. Львів). Усміхнулися і йдемо далі. Найближчим часом про роботу Міжрегіонального управління не пишу. Не зважаючи ні на що, в черговий раз стверджую, що мав за честь долучитися до роботи чудового колективу», – йдеться у повідомленні.

Зазначимо, що до цього призначення Тарас Грень працював заступником голови Львівської ОДА. На роботу в облдержадміністрацію він прийшов на початку 2019 року, коли ЛОДА ще очолював Олег Синютка. Спочатку Грень був керівником юридичного управління, а згодом став заступником голови ЛОДА.

До кар’єри у Львівській ОДА Тарас Грень був керівником Головного управління юстиції Львівської області.

Як писав Львівський портал, рішення звільнитись із ЛОДА Тарас Грень прийняв сам, оскільки отримав іншу пропозицію працевлаштування.

В органах юстиції Тарас Грень працював із 2015 року. Крім юстиції Львівщини, він очолював територіальні управління юстиції у Чернівецькій та Волинській областях, а також був керівником регіонального відділення Фонду держмайна в Івано-Франківській області.

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