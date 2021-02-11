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Звільнився заступник голови ЛОДА Тарас Грень

Ольга Денисяка

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Заступник голови Львівської ОДА Максима Козицького Тарас Грень звільнився з посади. Про це він у четвер, 11 лютого, повідомив у коментарі Львівському порталу.

За його словами, це пов’язано з переходом на інше місце праці. На яку саме роботу він планує перейти, Тарас Грень відмовився відповідати. Однак сказав, що працювати у Львівській ОДА точно не залишиться.

«Я написав заяву на звільнення, у зв’язку з переходом на іншу роботу. Скоро буде офіційне призначення і все побачите», – прокоментував Тарас Грень.

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Водночас у своїй декларації на сайті НАЗК Тарас Грень вказує, що претендує на посаду начальника Західного міжрегіонального управління Міністерства юстиції у Львові. Він зареєстрував декларацію кандидата на цю посаду 18 січня.

Зазначимо, що Тарас Грень перебував на посаді заступника голови ЛОДА з вересня 2019 року. До призначення в ЛОДА він очолював Головне територіальне управління юстиції у Львівській області.

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