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Керівник юстиції Львівщини пішов працювати до Синютки

Андрій Котенський

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Керівник Головного управління юстиції Львівської області Тарас Грень звільнився із займаної посади і перейшов на роботу в Львівську облдержадміністрацію. Інформацію про звільнення Тараса Греня Львівському порталу повідомили у прес-службі юстиції Львівщини.

 

Від сьогодні виконувачем обов’язків керівника Управління юстиції Львівщини став Роман Мазур, який до цього був першим заступником Тараса Греня.

За попередніми даними, Тарас Грень очолить юридичне управління Львівської ОДА. Його представлення очікується на апаратній нараді в ЛОДА, яке відбудеться у понеділок, 4 лютого.

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