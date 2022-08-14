Українські плавчині здобули вже шосте «золото» на ЧЄ

Українські спортсменки здобули ще одну перемогу на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, ще одну перемогу Україні принесли Марта Федіна, Владислава та Марина Алексіїви, Вероніка Гришко, Олеся Дерев’яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Софія Мацієвська, Анастасія Шмоніна та Дар’ї Мошинська.

У комбінованій групі українські спортсменки в артистичному плаванні отримали 95,2000 балів та здобули вже шосту золоту медаль.

«Третій чемпіонат Європи поспіль не мають собі рівних у комбінованій групі наші представниці в артистичному плаванні», – зазначили у НОК.

Нагадаємо, раніше українки: Марта Федіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев’яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна здобули впевнену перемогу у технічній групі з сумою балів 92,5106 балів.

Друге золото в скарбничку України принесла технічне соло Марти Федіної, яка захистила титул чемпіонки Європи.

Переможним також став виступ наших синхроністок у хайлайті. Зусиллями Марти Федіної, Владислави Алексіївої, Марини Алексіївої, Вероніки Гришко, Олесі Дерев’яченко, Ангеліни Овчиннікової, Валерії Тищенко, Софії Мацієвської, Анастасії Шмоніної та Дар’ї Мошинської збірна України отримала третє золото.

Окрім того, сестри Марина та Владислава Алексіїви принесли Україні четверте історичне золото в артистичному плаванні.

Також Марта Федіна виборола перемогу у довільному соло та принесла Україні п’яту золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту.