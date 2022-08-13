Українські русалки вже вибороли три золота європейської першості

Збірна України уже має у своєму доробку три золота чемпіонату Європи з водних видів спорту, що проходить в італійському Римі. Усі три перемоги на рахунку українських майстринь із артистичного плавання, повідомляє НОК України.

Першу перемогу наших русалоньок стала історичною. Українки: Марта Федіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев’яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна здобули впевнену перемогу у технічній групі з сумою балів 92,5106 балів.

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Це золото стало історичним для України! Адже наші дівчата вперше вибороли медаль найвищого ґатунку саме у цьому виді програми змагань чемпіонату Європи. Господарки змагань посіли друге місце, а француженки стали третіми.

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Друге золото в скарбничку України принесла тнхнічне соло Марти Федіни, яка захистила титул чемпіонки Європи!

Отримавши за свій виступ оцінку 92.6394, українська солістка майже на 2 бали випередила срібну медалістку італійку Лінду Черруті і таким чином другий єврофорум поспіль святкувала перемогу у технічній програмі. Замкнула трійку представниця австрії Васілікі Александрі.

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Переможним також став виступ наших синхроністок у хайлайті. Зусиллями Марти Федіної, Владислави Алексіївої, Марини Алексіївої, Вероніки Гришко, Олесі Дерев’яченко, Ангеліни Овчиннікової, Валерії Тищенко, Софії Мацієвської, Анастасії Шмоніної та Дар’ї Мошинської збірна України отримала третє золото.

Підопічні Світлани Саідової, отримали за свою програму 94.0667 і випередили на 2,3667 бала господарок турніру представниць Італії. Замкнули трійку француженки.

Варто додати, що це не останній виступ наших синхроністок у Римі. Також у програмі чемпіонаті Європи з водних видів спорту розігрують медалі у плаванні та стрибках у воду.

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