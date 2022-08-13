ОСТАННІ НОВИНИ

Двійнята-синхроністки вибороли для України четверте «золото» чемпіонату Європи

Андрій Котенський

|

Сестри Алексіїви приносять Україні четверте історичне золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Про це Львівському порталу повідомили у НОК України.

Дуету сестер Марині і Владиславі Алексіївим не було рівних у довільній програмі.

Отримавши за свій виступ 94.7333 бала, наші русалоньки посіли перше місце в єдиному виді, в якому ще ніколи не лунав гімн України на чемпіонатах Європи. Слідом за українками фінішували представниці Австрії та Італії.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Вибухи на аеродромі у Криму: версії
Наталя ДУЛЯБА
Вибухи на аеродромі у Криму: версії

«Загадкові» вибухи на військовому аеродромі «Саки», за попередніми даними, знищили майже десяток російських літаків. Укр...

Чому в Україні не стягують активи росіян
Олена ЩЕРБАН та Вадим ВАЛЬКО, Економічна правда
Чому в Україні не стягують активи росіян

За два місяці з моменту ухвалення відповідного закону державні органи не подали жодної заяви до суду про стягнення актив...

Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених
Анастасія ДИНЯК
Воєнний злочин у Оленівці. Хто влаштував масове вбивство українських полонених

Терор в окупованому селі Оленівка на Донеччині поповнив список шокуючих воєнний злочинів в Україні.  росія відразу перек...

Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?
Юрій НІКОЛОВ, «Наші гроші»
Чи має Україна запобіжники від саботажу у збройній монополії Єрмака?

Нового монополіста України по торгівлі зброєю контролює бізнес-партнер Андрія Єрмака, а також батька голови ОП та росіян...

всі статті
Львівський портал