Двійнята-синхроністки вибороли для України четверте «золото» чемпіонату Європи

Сестри Алексіїви приносять Україні четверте історичне золото в артистичному плаванні на чемпіонаті Європи з водних видів спорту, що триває у Римі. Про це Львівському порталу повідомили у НОК України.
Дуету сестер Марині і Владиславі Алексіївим не було рівних у довільній програмі.
Отримавши за свій виступ 94.7333 бала, наші русалоньки посіли перше місце в єдиному виді, в якому ще ніколи не лунав гімн України на чемпіонатах Європи. Слідом за українками фінішували представниці Австрії та Італії.
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Андрій Котенський