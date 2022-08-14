Україна завоювала п’яте «золото» на ЧЄ з водних видів спорту

Спортсменка Марта Федіна принесла Україні п’яту золоту медаль на чемпіонаті Європи-2022 з водних видів спорту. Про це Львівському порталу повідомили в пресслужбі Національного олімпійського комітету України та національної олімпійської збірної України.

Так, представниця України в артистичному плаванні 20-річна харків’янка Марта Федіна стала чотириразовою чемпіонкою Європи-2022. Федіна виборола перемогу у довільному соло та принесла Україні вже п’яту золоту медаль чемпіонату Європи з водних видів спорту.

Федіна отримала за свій виступ 94.6333 та виборола перемогу у представниць Італії та Австрії.

Рейтинг спортсменок у довільному соло артистичного плавання:

Марта Федіна (Україна) 94.6333; Лінда Черруті (Італія) 92.1; Васілікі Александрі (Австрія) 91.8333.

Зазначимо, це вже четверта медаль українки на цьогорічних змаганнях у Римі і 13 в її кар’єрі. На цьому чемпіонаті Європи Федіна виграла ще три медалі: «золото» в технічному соло, а також два командні титули в технічній програмі та гайлайті.

Нагадаємо, раніше українки: Марта Федіна, Владислава Алексіїва, Марина Алексіїва, Вероніка Гришко, Олеся Дерев’яченко, Ангеліна Овчиннікова, Валерія Тищенко, Анастасія Шмоніна здобули впевнену перемогу у технічній групі з сумою балів 92,5106 балів.

Друге золото в скарбничку України принесла технічне соло Марти Федіни, яка захистила титул чемпіонки Європи.

Переможним також став виступ наших синхроністок у хайлайті. Зусиллями Марти Федіної, Владислави Алексіївої, Марини Алексіївої, Вероніки Гришко, Олесі Дерев’яченко, Ангеліни Овчиннікової, Валерії Тищенко, Софії Мацієвської, Анастасії Шмоніної та Дар’ї Мошинської збірна України отримала третє золото.

Окрім того, сестри Марина та Владислава Алексіїви принесли Україні четверте історичне золото в артистичному плаванні.