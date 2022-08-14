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До Львова евакуювали ще майже пів тисячі українців

Анастасія Диняк

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До Львова прибули ще два евакуаційні потяги з переселенцями з зон активних бойових дій. Про це Львівському порталу у пресслужбі ОВА Львівщини.

Так, за добу до Львова прибули ще 476 людей з епіцентрів бойових дій. Окрім того, до Перемишля зі Львівщини вирушили 680 осіб.

Нагадаємо, 2 серпня, з Донецької області, де зараз тривають активні бойові дії, розпочали обов’язкову евакуацію населення.

Раніше Верещук заявляла, що перед початком опалювального сезону в Донецькій області розпочнеться обов’язкова евакуація місцевих мешканців.

З початку серпня з Донеччини евакуювали вже 3 908 мирних мешканців, з них – 777 дітей.

Також Верещук зазначила, що наразі ситуація в регіонах, які страждають від бойових дій, погіршується і з настанням осінньо-зимового опалювального періоду може максимально загостритися. За прогнозами міністерки, обов’язкову евакуацію доведеться здійснювати не лише з території Донецької області.

Крім того, президент Володимир Зеленський також наголошував, що українським громадянам, які перебувають на лінії фронту необхідно евакуюватися. Зараз під загрозою життя сотні тисяч людей.

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