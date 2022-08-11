Заборона в’їзду для росіян – найдієвіша світова санкція, – Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав Захід підтримати ініціативу президента України Володимира Зеленського та заборонити в’їзд громадянам РФ до своїх країн. Про це повідомили у пресслужбі МЗС України.

Так, за словами Кулеби, росіяни не мають перетинати міжнародні кордони, допоки не навчаться їх поважати, адже більшість громадян РФ підтримують збройну агресію та воєнні злочини проти України.

«Для людей, яких переслідують, завжди залишиться можливість політичного притулку. А от російські туристи в футболках «СССР», з літерами Z та всі інші подібні їм не мають вештатися іноземними пляжами, пам’ятками, магазинами, ресторанами, допоки їхня країна веде криваву загарбницьку війну в Європі», – наголосив міністр.

Також Кулеба додав, що деякі країни вже встигли підтримати заклик Володимира Зеленського. Зокрема Латвія припинила видачу віз росіянам, а Фінляндія та Естонія висловили свою підтримку ініціативі.

Нагадаємо, раніше Кулеба закликав країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам РФ.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію Росією українських територій.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін першою закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам РФ на рівні всього Європейського Союзу.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас також заявила, що наявність візи до ЄС – це привілей, а не право людини та закликала призупинити їх видачу громадянам Росії.