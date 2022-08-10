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Кулеба закликав країни ЄС і G7 припинити видачу віз росіянам

Ольга Денисяка

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Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав країни Європейського Союзу і Групи семи припинити видачу віз громадянам російської федерації. Про це він заявив у Твіттері.

«Я закликаю всі країни ЄС і G7 припинити видавати візи росіянам. президент Володимир Зеленський абсолютно правильно наполягати на цьому. Росіяни переважно підтримують війну проти України. Вони повинні бути позбавлені права перетинати міжнародні кордони, поки вони не навчаться їх поважати», – заявив Дмитро Кулеба.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію росією українських територій.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін першою закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам рф на рівні всього Європейського Союзу.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас також заявила, що наявність візи до ЄС – це привілей, а не право людини та закликала призупинити їх видачу громадянам рф.

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