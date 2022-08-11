У російському полоні понад 130 жінок з «Азовсталі»

У полоні росіян наразі перебувають понад 130 жінок військовослужбовиць, прикордонниць та медичних працівників, які були на маріупольській «Азосталі». Про це повідомила віцепрем’єр-міністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, пише Укрінформ.

Так, Верещук наголосила, що у російському полоні наразі залишаються багато громадян України за яких не потрібно забувати потрібно боротися за їхнє повернення.

«У нас з Азовсталі 131 жінка. Серед них є ті, які служили в полку “Азов”, серед них військові медики, серед них є прикордонниці, серед них – 36-та бригада морпіхів, серед них – нацгвардійці, серед них є Збройні сили та інші формування. Також 33 медиків, яких вважають не комбатантами за Женевськими конвенціями. Це теж ті, хто знаходилися на Азовсталі. Також це понад 400 прикордонників», – зазначила посадовиця.

Міністерка додала, що Україна не залишить своїх громадян і продовжить «голосно звертати увагу на дії Росії».

«Важливо, щоб світова спільнота тримала у фокусі уваги саме терористичні дії Росії у такому випадку. Я вважаю, за те, що відбулося в Оленівці саме США мали б внести Росію до переліку держав-терористів або таких держав, які фінансують тероризм. Бо це чистої води терористичний акт», – йдеться в повідомленні.

Окрім того, Верещук зауважила, що наразі не відповідальна за обмін військовополоненими. Координаційний штаб щодо полонених очолив глава української розвідки Кирило Буданов, а питаннями обміну тілами загиблих захисників займається уповноважений з питань осіб, які зникли безвісти за особливих обставин, Олег Котенко.

Нагадаємо, в Україні запустили чат-бот для пошуку зниклих і військовополонених.

Чат-бот @nib_uncp_bot дозволяє оперативно отримати інформацію про військового, який зник безвісти, за даними Національного інформаційного бюро. Крім того, через нього можна подати запит щодо полону або дізнатися про осіб, яких примусово мобілізували на тимчасово окупованих територіях.