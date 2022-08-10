Чехія підтримала обмеження в'їзду росіянам в ЄС

Міністр закордонних справ головуючої в Раді Європейського Союзу Чехії Ян Ліпавський підтримав заборону на видачу шенгенських віз для громадян рф, яку раніше запропонували деякі країни ЄС. Про це пише Novinky.

«Чехія неодноразово порушує це питання на зустрічах у Брюсселі. Ми були першими, хто пішов на цей захід, і намагаємося пояснити нашим партнерам, що це виправданий і ефективний захід. У час російської агресії, декларовані кордони якої постійно зміщуються, про звичайний туризм громадян росії не може бути й мови», – сказав Ліпавський.

Він нагадав, що Чехія припинила видавати шенгенські візи для росіян ще 25 лютого, після того як росія почала повномасштабне вторгнення в Україну. За словами Ліпавського, Чехія була першою країною-членом ЄС, яка це зробила.

«Як уряд ми переконані, що призупинення видачі віз для звичайних громадян росії дасть дуже чіткий і прямий сигнал суспільству, що західний світ не збирається терпіти агресію, вчинену російським режимом, і ненависницьку риторику. спрямована проти вільних демократичних країн, які жодним чином не загрожують росії. Громадяни цих країн повинні усвідомити, що така войовнича політика має наслідки», – підсумував він.

Раніше президент України Володимир Зеленський закликав західні країни заборонити в’їзд усіх росіян у відповідь на окупацію росією українських територій.

Прем’єр-міністерка Фінляндії Санна Марін першою закликала інші країни обмежити видачу віз громадянам рф на рівні всього Європейського Союзу.

Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас також заявила, що наявність візи до ЄС – це привілей, а не право людини та закликала призупинити їх видачу громадянам рф.

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