Іран заперечує, що дасть росії стежити за Україною своїм супутником

Іранське космічне агентство заявило, що супутник «Хайям», який планують запустити 9 серпня, підпорядковується тільки Ірану і непридатний для військових цілей інших країн. Раніше ЗМІ повідомляли, що росія планує використовувати цей апарат для війни проти України. Як повідомляє hromadske, про це пише іранське інформаційне агентство IRNA з посиланням на пресслужбу космічного агентства Ірану.

Іран наголошує, що супутник «Хайям» належить країні та всі накази, пов’язані з його контролем і експлуатацією, з першого дня та одразу після запуску, виконуватимуть іранські експерти.

Космічне агентство Ірану запевнило, що Центр управління роботою супутника, станції передачі команд і супутникових даних супутника «Хайям» перебувають тільки на території країни та під його керівництвом.

Надсилання команд та отримання інформації з цього супутника здійснюється відповідно до зашифрованого алгоритму, який уже вбудовано в нього науковцями, і в цьому процесі «жодна інша країна не змогла отримати доступ до його інформації».

В Ірані запевняють, що використання знімків цього супутника не буде корисним для військових цілей інших країн. А сам Іран хоче використовувати супутникові зображення «Хайяма» «для покращення управління та планування у сферах сільського господарства, природних ресурсів, навколишнього середовища, водних ресурсів, шахт, моніторингу кордонів та управління надзвичайними подіями».

Нагадаємо, видання The Washington Post з посиланням на власні поінформовані джерела, повідомило, що рф планує запустити супутник «Хайям» від імені Ірану. Запуск запланований на 9 серпня з космічної станції «Байконур» у Казахстані за допомогою ракети-носія «Союз».

Це має розширити здатність Тегерана шпигувати за військовими об’єктами на Близькому Сході, але спочатку кремль нібито має намір використати космічний апарат проти України. За словами джерел видання, росія планує використовувати апарат протягом кількох місяців або довше для посилення спостереження за військовими цілями в Україні.

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