У Львові відновили двері-віяло на вулиці Івана Франка

В центрі Львова відновили ще одну історичну браму. Так, майстри відреставрували внутрішні двері в будинку на вулиці Івана Франка, 37. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Майстри замінили пошкоджені ділянки дерев’яних полотен, встановили завіси та нові латунні ручки. А ще – відреставрували красиве дерев’яне обрамлення дверей.

«Двері виготовлені із сосни, а цей матеріал належить до «м’яких» порід дерев. Так звані двері-віяло мають систему відкривання, яка дозволяє відчинять їх як всередину, так і назовні. Через цю особливість дверні полотна були сильно понищені та деформовані», – розповідає відповідальний за виконання реставраційних робіт Любомир Чабан.

Браму розчистили від пізніших нашарувань темно-коричневої фарби та повернули їй покриття із проявленням природної текстури дерева, яким вони були покриті початково.

«Загальна вартість робіт – близько 40 600 грн. З цієї суми місто оплатило 70%, відтак внесок мешканців склав близько 12 000 грн», – зазначив директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, нещодавно фахівці працювали над вхідною брамою у цьому ж будинку. Також Бюро спадщини допомогло відреставрувати браму за адресою вул. Івана Франка, 23.

Загалом із 2018 року у межах Програми співфінансування, яка має на меті допомогти мешканцям у реставрації цінних елементів історичних будинків, у Львові відновили 170 брам.

з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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