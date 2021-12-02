Реставратори відновили дерев’яну браму на вул. Івана Франка

У Львові майстри відремонтували зовнішню браму в будинку вулиці Івана Франка, 23. Реставрацію провели в межах міської програми співфінансування. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Фото до і після

Посередині брама на вул. Франка, 23 виготовлена із сосни, а зверху – шпонована дубом. Фахівці повністю відновили її автентичний вигляд. Для цього майстри замінили всі накладні дубові елементи, доробили штапики, наклеїли шпон знизу брами, повністю замінили скло, укріпили раму.

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«На перший погляд, робота над брамою виглядала нескладною. Але після того, як ми зняли фарбу, з’ясували, що є дуже багато прогнилих елементів. Їх усі довелося замінити. Найскладнішою була проблема зі шпоном, адже його потрібно було повністю перенаклеювати», – розповідає реставратор Назар Тимняк.

Крім того, майстри замінили ручку та укріпили завіси на рамі та на самій брамі. Загалом робота над відновленням тривала протягом 4 місяців.

«Брама гарно зроблена, а тому має свою цінність. Вона не стара, – виготовлена в епоху модернізму. Архітектор, який працював над брамою, точно мав смак», – додає Назар Тимняк.

«Вартість реставраційних робіт становила 31 985 грн. З цієї суми вклад мешканців становив 9 595 грн», – розповів директор ЛКП «Бюро спадщини» Павло Богайчик.

Нагадаємо, торік у Львові відреставрували понад 40 дверей в будинках, які розташовані в історичній частині міста. Задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

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