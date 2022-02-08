На вулиці Івана Франка у Львові відновили історичну браму

Майстри відновили вхідну дубову браму за адресою вул. Івана Франка, 37 у Львові. Про це Львівському порталу повідомили в ЛКП «Бюро спадщини».

Реставратори розповідають, що через пошкодження двері навіть не закривалися, також було знищене декоративне оздоблення. Щоб відновити історичний вигляд брами, фахівці замінили значну частину деревини і завіси.

«Двері були в поганому стані, знищені. Частина декоративних елементів – різьблення – була відсутня взагалі. Це довелося не просто реставрувати, а різьбити заново. Крім того, двері на Франка, 37 не закривалися», – розповідає майстер Юрій Тянячкевич.

Реклама партнерів

Нове оздоблення фахівці виготовляли за зразком такої ж брами на вулиці Свєнціцького. Вартість реставраційних робіт становила 40 651 грн. Із цієї суми вклад учасників програми становив 12 195 грн. Загалом на реставрацію фахівці витратили більше двох місяців.

Це вже не перша брама у цьому районі, відновлена в межах програми співфінансування. Напередодні Бюро спадщини допомогло відреставрувати браму за адресою вул. Івана Франка, 23.

Нагадаємо, задля відновлення старовинних брам Львівська міська рада ще у 2018-му започаткувала спеціальну програму, у межах якої, власне, й виділяє 70% коштів на необхідні роботи. Інші 30% мають оплатити місцеві мешканці.

У 2019 році до співфінансування у мерії додали програму реставрації вікон, у 2020-му – програму реставрації історичних балконів.

А з 2021 року у Львові почала діяти програма, у межах якої місто дає кошти на відновлення сходових кліток, холів, вітражів та декоративних елементів на фасадах історичних житлових будинків.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Фото: Бюро спадщини