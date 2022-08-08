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У Лівані відмовилися від українського зерна

Анастасія Диняк

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Покупець у Лівані відмовився від українського зерна нібито через затримку доставки. Про це Львівському порталу повідомили у посольстві України у Лівані.

Так, ліванський покупець відмовився купувати українську кукурудзу через тривалий термін доставки. На борту судна RAZONI 26 тисяч тонн зерна.

«Згідно з інформацією, наданою відправником українського зерна на борту Razoni, покупець в Лівані відмовився приймати вантаж через затримки термінів доставки (більше 5 місяців)», – йдеться в повідомленні.

Наразі почали пошуки іншого покупця, щоб розвантажити вантаж в Лівані або в будь-якій іншій країні.

Нагадаємо, 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямувало до порту Тріполі у Лівані.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

Менше ніж через добу після цього російські війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в насосну станцію. Зерносховище вціліло.

В українському МЗС такі дії окупантів жорстко засудили і назвали «плювком володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини».

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

Наразі в українських зерносховищах накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів.

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