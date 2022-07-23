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російська ракета влучила у насосну станцію Одеського порту, сховище зерна вціліло, – ОК «Південь»

Наталя Дуляба

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Внаслідок ракетного удару по Одеському морському торговому порту виникла пожежа у насосній станції. Зерносховище вціліло. Про це пише Суспільне із посиланням на начальницю координаційного пресцентру Сил охорони та оборони Півдня України Наталю Гуменюк.

«Очевидно, що метою ворога було влучання саме в Одеський морський торговий порт. Чотири ракети типу “Калібр” були спрямовані саме в цьому напрямку. Дві з них було збито силами ППО, дві влучили в об’єкти інфраструктури самого порту. Поранених наразі немає. … Значних руйнувань в портовій інфраструктурі не було, було влучання в насосну станцію», – зазначила Наталя Гуменюк.

За її інформацією, під час влучання ракет виникла незначна пожежа, яку невдовзі загасити рятувальники. Ударною хвилею пошкодило будинки навколо порту. В саме сховище зерна, за словами Наталі Гуменюк, влучання не було.

Зазначимо, речник Сил протиповітряної оборони України Юрій Ігнат підтверджував, що російська армія завдала ракетного удару по тій частині Одеського порту, де зберігалося зерно. У Мінагрополітики заявили ж, що на момент удару на об’єкті знаходилось зерно, яке готували відправити на експорт вже 24-25 липня.

Як повідомляв Львівський портал, 23 липня російські окупаційні війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в інфраструктурні об’єкти порту.

На удар відразу відреагували в Міністерстві закордонних справ. Там заявили, що росії знадобилося менше 24 годин, щоб поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному документі у Стамбулі 22 липня.

Разом із тим ракетний обстріл Одеського порту в МЗС назвали «плювком володимира путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану».

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