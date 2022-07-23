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росіяни вдарили «Калібрами» по торговому порту в Одесі

Наталя Дуляба

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У суботу, 23 липня, російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Одеському морському торговому порту. Про це йдеться на сторінці Оперативного командування «Південь» у Facebook.

«Ворог атакував Одеський морський торговий порт крилатими ракетами типу “Калібр”. Дві ракети збито силами протиповітряної оборони, дві влучили в об’єкти інфраструктури порту», – вказано у повідомленні.

У Міністерстві закордонних справ вже відреагували на удар по Одесі. Речник відомства Олег Ніколенко написав, що росії знадобилося менше 24 годин, щоб ракетним ударом по території порту поставити під сумнів домовленості та обіцянки, дані нею ООН та Туреччині у підписаному документі у Стамбулі 22 липня.

«російська ракета – це плювок володимира путіна в обличчя генеральному секретареві ООН Антоніу Гутеррешу та президентові Туреччини Реджепу Ердогану, які доклали величезних зусиль для досягнення угоди, і яким Україна вдячна», – підкреслив Ніколенко.

Він додав, що Україна наголошує на необхідності неухильного виконання домовленостей щодо відновлення безпечного експорту українських сільськогосподарських товарів Чорним морем з трьох портів: Одеси, Чорноморська та Південного.

«Закликаємо ООН та Туреччину забезпечити дотримання росією своїх зобов’язань в межах безпечного функціонування зернового коридору. При невиконанні досягнутих домовленостей, росія нестиме повну відповідальність за поглиблення глобальної продовольчої кризи», – наголосив Олег Ніколенко.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі представники Туреччини, ООН та України підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодного документа з росією Україна не підписувала. Детальніше про те, що саме передбачено у договорі, читайте за цим посиланням.

Президент Володимир Зеленський запевнив, що підписана угода у Туреччині цілком відповідає інтересам України, і наша країна має повний контроль над своїми портами. У сховищах вже накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів, які вже готові до експорту.

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