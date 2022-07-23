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Зараз накопичено зерна на 10 мільярдів доларів, – Зеленський

Наталя Дуляба

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Президент Володимир Зеленський, коментуючи підписання угоди про розблокування українських портів для експорту зерна, заявив, що у сховищах вже накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів. Про це він сказав 22 липня у своєму вечірньому відеозверненні.

Завдяки укладеній угоді, за словами президента, вдасться розблокувати українські порти і відправити на експорт близько 20 мільйонів тонн зерна ще з торішнього урожаю. Цьогорічний урожай, який уже збирають, також можна буде реалізувати за кордон.

«Все це – доходи фермерів, усього аграрного сектору й державного бюджету. Це робочі місця. Це кошти для посівної наступного року. У нас зараз уже в наявності зерна приблизно на 10 мільярдів доларів», – підкреслив Володимир Зеленський.

Разом із тим глава держави запевнив, що підписана напередодні угода у Туреччині цілком відповідає інтересам України, і наша країна має повний контроль над своїми портами.

«Зараз ми не тільки можемо відновити роботу наших портів на Чорному морі, але й зберігаємо для них потрібний захист. Це відпрацьовано з нашими військовими і з нашою розвідкою. Військові запевнили мене у стовідсотковому контролі підходів до наших портів», – наголосив він.

Нагадаємо, 22 липня у Стамбулі представники Туреччини, ООН та України підписали угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодного документа з росією Україна не підписувала. Детальніше про те, що саме передбачено у договорі, читайте за цим посиланням.

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