Захист Тайваню не відволікатиме США від підтримки України, – Волкер

Колишній спецпредставник США з питань України посол Курт Волкер вважає хибною думку, що захист Тайваню відволікатиме Вашингтон від підтримки України. Про це він заявив журналістам 6 серпня, пише Укрінформ.

«США ніяк суттєво не залучені разом зі своїми Збройними Силами у захист України. Ми надаємо зброю, але не воюємо, тож це не відволікатиме Збройні Сили США, необхідні для захисту Тайваню», – сказав він.

Волкер вказав і на відмінність збройних систем для підтримки України і Тайваню: «Мова йде про морські Збройні Сили у Східній Азії, якщо до цього дійде. Вони зовсім інші, ніж те, що ми бачимо, ніж ті ж HIMARS, які надаються Україні зараз».

Підсумовуючи, ексспецпредставник висловив переконання, що відчуття змагання між тим, що відбувається в Тайвані і Україні, є загалом занадто спрощеним й хибним. І насправді, за словами Волкера, потрібно правильно діяти в Україні, аби правильно діяти в Тайвані.

Як повідомляв Львівський портал, 2 серпня спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань, незважаючи на погрози Китаю. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років. Візит Ненсі Пелосі тривав менше доби.

Китай у зв’язку з її приїздом оголосив військові навчання навколо Тайваню, а також ввів низку економічних санкцій проти Тайбею.

Китай вважає самоврядний Тайвань своєю територією і заявляє про готовність застосувати військову силу для його анексії. Зі свого боку США підтримують неформальні відносини та оборонні зв’язки з Тайванем.

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