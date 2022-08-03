Ненсі Пелосі вилетіла з Тайваню

У середу, 3 серпня, літак спікерки Палати представників США Ненсі Пелосі вилетів з аеропорту Тайбею Суншань. Про це пише Європейська правда з посиланням на ВВС.

Близько 13:00 за Києвом літак Ненсі Пелосі вирушив у дорогу, завершуючи її візит, що тривав менше доби.

Під час візиту Пелосі та ще п’ять членів Конгресу США у складі делегації зустрілися з керівництвом Тайваню.

Our delegation had the distinct privilege of meeting with the President of Taiwan @Iingwen today. We discussed how America & Taiwan can deepen our economic ties, further strengthen our security partnership & defend our shared democratic values. pic.twitter.com/VL509UYK4x — Nancy Pelosi (@SpeakerPelosi) August 3, 2022

Далі спікерка продовжить турне Азією. З Тайваню вона прямує спершу до Південної Кореї, далі – до Японії.

Як повідомляв Львівський портал, спікерка Палати представників США Ненсі Пелосі прилетіла на Тайвань 2 серпня, незважаючи на погрози Китаю. Вона стала найвищим американським політиком, який відвідав острів за останні 25 років.

Китай у зв’язку з її приїздом викликав посла США та оголосив військові навчання навколо Тайваню.

Координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати не дадуть себе залякати погрозами та войовничою риторикою Китаю у зв’язку з поїздкою Ненсі Пелосі на Тайвань.

Що сталося між Тайванем і Китаєм?

Китайська Народна Республіка (Китай) контролює материкову частину країни та два адміністративні райони – Гонконг і Макао. А Китайська Республіка, відома як Тайвань, визнає себе незалежною від Китаю. Свою столицю та адміністрацію на Тайвані заснували в 1949 році, коли Комуністична партія взяла під контроль материкову частину, а опозиційні до них сили відступили на Тайвань і заснували там свою владу.

Континентальний Китай і Тайвань дотримуються принципу «одного Китаю»: кожен вважає себе єдиним справжнім Китаєм, а свого суперника – тимчасово непідконтрольною територією. Щоб установити дипломатичні відносини з КНР, інші країни мають розірвати дипломатичні відносини з Китайською Республікою – і навпаки.

Нині Тайвань має офіційні дипломатичні відносини з 15 країнами світу, більшість із яких – у Південній Америці. А втім, невизнаний статус Тайваню не заважає регіону займатися торгівлею з іншими країнами. Також у частині країн Тайвань має культурні представництва, які де-факто є посольствами.

США скасували дипломатичне визнання Тайваню на користь КНР у 1979 році. Відтоді Сполучені Штати не підтримують дипломатичні відносини з Тайванем, але зобов’язуються забезпечувати захищеність острова від зовнішніх загроз – зокрема постачають острову зброю та військову техніку. Менше з тим, президент США Джо Байден заявляв, що має намір підтримувати Тайвань.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.