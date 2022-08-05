У Маріуполі смертність зросла вп’ятеро

У тимчасово окупованому Маріуполі рівень смертності зріс уп’ятеро, а в лікарнях помирає кожен четвертий пацієнт. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Маріупольської міської ради.

Так, рівень смертності у Маріуполі зріс уп’ятеро. Більшість місцевих мешканців помирають через інфекційні хвороби, а тіла померлих людей залишають просто посеред вулиць.

У мерії наголошують, що у місті повна антисанітарія та відсутність належної медичної допомоги. Наразі кількість загиблих за тиждень сягає 30 осіб.

«Самі окупанти кажуть про зафіксовані 17 випадків гострої кишкової інфекції. З них – половина у дітей. Але реальна картина значно гірша», – кажуть у міськраді.

За словами радника мера Маріуполя Петра Андрющенка, у місті не вистачає ліків, а місцевих мешканців змушують купувати їх в аптеках, які належать ватажку так званих «бійців ДНР» Денису Пушиліну. Окрім колаборанта Пушиліна, аптеки у місті тримає бізнесмен Юрій Тернавський, який віддає частину прибутку людям самопроголошеного мера Костянтина Іващенка.

Нагадаємо, в Маріуполі місцеві мешканці по шість годин стоять в черзі за гуманітарною допомогою, однак так і не отримують її.

Натомість російські окупанти зменшують кількість гуманітарної допомоги та змушують мешканців тимчасово окупованих території працювати «за їжу».

Окрім того, в окупованому місті «влада» видає людям по п’ять літрів питної води на тиждень. Зауважимо, денна норма для дорослої особи становить близько 1,3 літра на добу, тобто 9,1 літра на тиждень.