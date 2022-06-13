На тимчасово окупованих територіях росіяни змушують працювати «за їжу»

Російські окупанти зменшують кількість гуманітарної допомоги та змушують мешканців тимчасово окупованих території працювати «за їжу». Про це повідомили в Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України.

Так, в тимчасово окупованому Маріуполі працівники комунальних служб відмовлялися працювати за 10 тисяч рублів, тому росіяни зменшили об’єм продуктів з гуманітарної допомоги. Окрім того, в місті окупанти планують набирати «добровольців», які «наводитимуть лад».

Також поблизу Нової Каховки та Берислава на Херсонщині ворог примушує українців здавати закупникам з Криму 70% врожаю, за ціною, яка становить близько 10% від роздрібної. На підконтрольну Україні територію врожай вивозити заборонено, тому підприємці роздають врожай місцевим мешканцям безкоштовно.

У Мелітополі через брак працівників в навчальних закладах, окупанти залучають до навчального процесу людей без педагогічної освіти.

«Також помічено збільшення кількості вчителів, відряджених з РФ та окупованого Криму. Місцевим освітянам, які відмовились від співпраці з окупантами, створюють побутові проблеми та погрожують репресіями», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці по шість годин стоять в черзі за гуманітарною допомогою, однак так і не отримують її.