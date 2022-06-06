ОСТАННІ НОВИНИ

У Маріуполі люди по 6 годин даремно стоять в черзі за гуманітаркою

Анастасія Диняк

|

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці по шість годин стоять в черзі за гуманітарною допомогою, однак так і не отримують її. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Так, щодня на території «гуманітарного штабу» росіян формується черга до двох тисяч місцевих мешканців. Люди стоять по 6 годин на сонці та без води, однак гуманітарну допомогу отримують лише 400 з них. За словами Андрющенка, кожної години близько десяти людей забирають медики з тепловими ударами.

«Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня. Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гуманітарна допомога Росії – знущання та приниження. Як і все, що вони роблять в місті», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня у Маріуполі окупанти почали видавати українцям російські паспорти, замість паспортів так званої «ДНР», як це було раніше.

Окрім того, росіяни запустили три автозаки з екранами та встановили 12 телевізорів в місцях скупчення людей. Вони транслюють російську пропаганду «про покращення життя».

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів