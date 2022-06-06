У Маріуполі люди по 6 годин даремно стоять в черзі за гуманітаркою

У тимчасово окупованому Маріуполі місцеві мешканці по шість годин стоять в черзі за гуманітарною допомогою, однак так і не отримують її. Про це повідомив радник мера міста Петро Андрющенко.

Так, щодня на території «гуманітарного штабу» росіян формується черга до двох тисяч місцевих мешканців. Люди стоять по 6 годин на сонці та без води, однак гуманітарну допомогу отримують лише 400 з них. За словами Андрющенка, кожної години близько десяти людей забирають медики з тепловими ударами.

«Сморід від моргу, влаштованого за 200 метрів посилюється щодня. Все заради такого набору. Бо іншого шляху отримати їжу немає. Гуманітарна допомога Росії – знущання та приниження. Як і все, що вони роблять в місті», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 25 травня у Маріуполі окупанти почали видавати українцям російські паспорти, замість паспортів так званої «ДНР», як це було раніше.

Окрім того, росіяни запустили три автозаки з екранами та встановили 12 телевізорів в місцях скупчення людей. Вони транслюють російську пропаганду «про покращення життя».