Перший караван із зерном вийшов з українських портів

Із портів Великої Одеси вирушив перший караван суден NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. На їх бортах 57 тисяч тонн української кукурудзи. Про це повідомив міністр інфраструктури Олександр Кубраков.

Так, у п’ятницю, 5 серпня, з українських портів вийшли судна NAVI STAR, ROJEN та POLARNET. На борту трьох балкерів завантажено 57 тисяч тонн української кукурудзи. Зерно мають доставити до Туреччини, Великої Британії та Ірландії.

«Сьогоднішнім караваном поновлено судноплавство з порту “Чорноморськ”. Розраховуємо, що безпекові гарантії наших партнерів з ООН та Туреччини будуть працювати і надалі, а експорт продовольства з наших портів стане стабільним та прогнозованим для всіх учасників ринку», – зазначив Кубраков.

Також він додав, що надалі Мінінфрауструктури планує забезпечити здатність українських портів обробляти понад 100 суден на місяць. Основною метою для України залишається – налагодити роботу «зернового коридору» в обох напрямках, а не лише на вихід, як це відбувається наразі.

«Ми отримуємо заявки судновласників, які готові заходити в наші порти під завантаження, і перший захід очікується вже завтра. Наша ціль – три та більше мільйонів тонн експорту агропродукції щомісяця з портів “Одеса”, “Чорноморськ” та “Південний”», – пояснив міністр.

За словами Кубракова, це необхідно не лише для економіки України, а для всього світу. Як тільки Україна матиме змогу вивезти 20 мльйонів тонн минулорічного врожаю та розпочати експорт нового, продовольча ситуація у світі покращиться.

Нагадаємо, зранку 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне.

2 серпня судно прибуло до Туреччини, а вже після огляду воно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

Менше ніж через добу після цього російські війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в насосну станцію. Зерносховище вціліло.

В українському МЗС такі дії окупантів жорстко засудили і назвали «плювком володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини».

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

Конгресвумен Вікторія Спартц назвала «зернову угоду» – провалом та закликала ООН призупинити її. За словами Спартц угода є недосконалою і не має належних механізмів виконання.

Наразі в українських зерносховищах накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів.