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До Туреччини прибув перший зерновоз з України

Анастасія Диняк

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Перший зерновоз з українською кукурузою, який напередодні вирушив із Одеси, дістався до узбережжя Туреччини. Про це пише AFP.

Так, судно Razoni, під прапором Сьєрра-Леоне, тепер має пройти інспекцію спільною контрольною групою. За інспекцію відповідає координаційний центр у Стамбулі. До самої групи входять російські та українські офіційні посадовці.

Після огляду судно повинне доставити вантаж із 26 тисячами тонн кукурудзи до порту Триполі у Лівані.

Нагадаємо, зранку 1 серпня, вперше з 24 лютого, з Одеського порту вийшло судно, завантажене українським продовольством. Йдеться про судно RAZONI, яке під прапором Сьєрра-Леоне прямує до порту Тріполі у Лівані.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

Менше ніж через добу після цього російські війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в насосну станцію. Зерносховище вціліло.

В українському МЗС такі дії окупантів жорстко засудили і назвали «плювком володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини».

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

Конгресвумен Вікторія Спартц назвала «зернову угоду» – провалом та закликала ООН призупинити її. За словами Спартц угода є недосконалою і не має належних механізмів виконання.

Наразі в українських зерносховищах накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів.

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