Львів’ян, які не прибирають за своїми собаками, таки почнуть штрафувати

Тих мешканців Львова, які відмовляються на вулиці прибирати за своїми собаками, таки почнуть штрафувати. Відповідне право надали ЛКП «Муніципальна варта», на базі якого працюватиме спеціальний підрозділ. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської міськради.

Виконавчий комітет на своєму засіданні 5 серпня уповноважив працівників «Муніципальної варти» складати адмінпротоколи на львів’ян, які не прибирають екскременти своїх улюбленців. Таке рішення прийняли, аби «підвищити рівень правової культури» у у сфері утримання і поводження з домашніми тваринами.

Для цього у «Муніципальній варті» створять окремий підрозділ, який буде «полювати» на порушників. На тих, хто у Львові не буде прибирати за своїми собаками, будуть складати протокол за ст.154 Адміністративного кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає попередження або штраф розміром від 1 до 3 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 17 до 51 грн), для посадових осіб штраф становить від 3 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 до 85 грн).

«Ми плануємо, що конкретно цим буде займатись окремий невеличкий підрозділ. Це перший крок, аби дати можливість уповноважити підприємство здійснювати такого роду діяльність. Наступним кроком буде внесення змін до відповідного статуту, створення підрозділу у складі ЛКП «Муніципальна варта». У подальшому будуть опрацьовувати благоустрій у парках та на вулицях для того, щоб карати за такого роду правопорушення. Повноваження поширюватимуться на все місто», – прокоментував директор департаменту міської мобільності та вуличної інфраструктури Олег Забарило.

Нагадаємо, що ще у 2019 році Львівська міська рада зобов’язала власників прибирати за своїми тваринами. Йдеться про будь-яку територію загального користування, включаючи під’їзди, сходові клітки, ліфти, а також доріжки, тротуари і газони.

Тих, хто ігнорує це правило, ще тоді мали почати штрафувати відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, однак цього так і не сталось через низку юридичних тонкощів.

Додамо, що проблема неприбирання турбує львів’ян щонайменше з 2018 року. Тоді вони зареєстрували петицію до мерії, в якій і пропонували штрафувати таких власників тварин. Депутати її підтримали і взялись шукати механізм, за яким можна було б складати адмінпротоколи.

У Львові навіть навчали собачників прибирати за чотирилапими улюбленцями, а також встановили 150 спеціальних станцій, де є все необхідне, аби прибрати тваринний послід.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.