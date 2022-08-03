Перший український зерновоз пройшов перевірку в Туреччині і вирушив до Лівану

Судно RAZONI пройшло інспекцію Спільного координаційного центру в Туреччині та готово направлятися до пункту призначення до Лівану. Про це йдеться у Facebook Міністерства інфраструктури України.

Судно RAZONI 1 серпня вийшло з Одеського порту з вантажем української кукурудзи та прямує до порту Триполі в Лівані. Його зупинка у територіальних водах Туреччини пов’язана з черговим етапом реалізації «зернової ініціативи», що була підписана в Стамбулі, зокрема, огляду судна на предмет забороненого вантажу.

«Це перше судно, яке йде узгодженим з ООН та Туреччиною «зерновим коридором». Завдяки ЗСУ та портовим службам RAZONI безпечно подолало шлях до Босфору, де пройшло перевірку представникам СКЦ. На прикладі RAZONI остаточно узгоджуються і відпрацьовуються всі необхідні заходи контролю та координації між Україною та партнерами–підписантами – ООН та Туреччиною. Щодо будь-яких перевірок в українських портах чи територіальних водах, то тут наша позиція незмінна – такий контроль залишається виключно за нами. Жодних інспекційних груп, жодних оглядів третіми сторонами», – прокоментував Александр Кубраков, Міністр інфраструктури України.

Крім того, паралельно відбувається прийом заявок на вхід нових суден до українських портів для завантаження агропродукцією. Наразі завантаженими є 17 суден, які очікують дозволу на вихід.

Угода про розблокування українських портів

22 липня Україна уклала із Туреччиною й ООН угоду про розблокування українських портів для вивезення зерна. Жодних документів із росію Україна не підписувала, обидві сторони заключали окремі договори з рф.

Менше ніж через добу після цього російські війська випустили чотири ракети типу «Калібр» по Одеському торговому порту. Дві з них збила протиповітряна оборона, ще дві – влучили в насосну станцію. Зерносховище вціліло.

В українському МЗС такі дії окупантів жорстко засудили і назвали «плювком володимира путіна в обличчя генсеку ООН та президенту Туреччини».

26 липня Володимир Зеленський заявив, що Україна готова почати експорт свого зерна, але контроль за безпекою – за ООН і Туреччиною.

Конгресвумен Вікторія Спартц назвала «зернову угоду» – провалом та закликала ООН призупинити її. За словами Спартц угода є недосконалою і не має належних механізмів виконання.

Наразі в українських зерносховищах накопичено збіжжя на 10 мільярдів доларів.