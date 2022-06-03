У 1017 деокупованих населених пунктах України відновлюють інфраструктуру

За сто днів війни Збройні Сили України звільнили 1017 населених пунктів. Зараз усі служби працюють над відновленням їхньої інфраструктури. Про це 3 червня під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

370 із 1017 звільнених міст і сіл вже повністю розмінували, на решті територій працюють вибухотехніки.

«На деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської та Житомирської областей вже розпочали перші роботи з відновлення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Станом на зараз 1194 такі об’єкти повністю відновлено», – сказав Кирило Тимошенко.

Наразі на 26% деокупованих територіях України працюють медичні заклади.

Більше ніж 700 населених пунктів мають знову відкрите автомобільне сполучення, у понад 600 – працюють продовольчі магазини, а у понад 300 – відновили роботу банки. «Укрзалізниця» працює над повноцінним відновленням залізничного сполучення.

Кирило Тимошенко додав, що у звільнених областях комунальні служби працюють у посиленому режимі: ремонтують дороги, замінюють вибиті вікна, проводять благоустрій.

Нагадаємо, за 99 днів війни російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України. 1017 із них Збройним Силам уже вдалося звільнити. Проте наразі під контролем окупантів все ще перебуває близько 20% території країни – майже 125 тисяч квадратних кілометрів.

Ця площа втричі більша, ніж території, захоплені військами рф до 24 лютого 2022. Вторгшись у 2014-му, загарбники контролювали понад 43 тисячі квадратних кілометрів (Крим, частину Донецької і Луганської областей).

Дотепер росія випустила по Україні майже 2500 ракет.

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