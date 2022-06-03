ОСТАННІ НОВИНИ

У 1017 деокупованих населених пунктах України відновлюють інфраструктуру

Наталя Дуляба

|

За сто днів війни Збройні Сили України звільнили 1017 населених пунктів. Зараз усі служби працюють над відновленням їхньої інфраструктури. Про це 3 червня під час брифінгу повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

370 із 1017 звільнених міст і сіл вже повністю розмінували, на решті територій працюють вибухотехніки.

«На деокупованих територіях Київської, Чернігівської, Харківської, Сумської та Житомирської областей вже розпочали перші роботи з відновлення житлових будинків та об’єктів соціальної інфраструктури. Станом на зараз 1194 такі об’єкти повністю відновлено», – сказав Кирило Тимошенко.

Наразі на 26% деокупованих територіях України працюють медичні заклади.

Більше ніж 700 населених пунктів мають знову відкрите автомобільне сполучення, у понад 600 – працюють продовольчі магазини, а у понад 300 – відновили роботу банки. «Укрзалізниця» працює над повноцінним відновленням залізничного сполучення.

Кирило Тимошенко додав, що у звільнених областях комунальні служби працюють у посиленому режимі: ремонтують дороги, замінюють вибиті вікна, проводять благоустрій.

Нагадаємо, за 99 днів війни російські війська зайшли у 3620 населених пунктів України. 1017 із них Збройним Силам уже вдалося звільнити. Проте наразі під контролем окупантів все ще перебуває близько 20% території країни – майже 125 тисяч квадратних кілометрів.

Ця площа втричі більша, ніж території, захоплені військами рф до 24 лютого 2022. Вторгшись у 2014-му, загарбники контролювали понад 43 тисячі квадратних кілометрів (Крим, частину Донецької і Луганської областей).

Дотепер росія випустила по Україні майже 2500 ракет.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Якісний розвал сходження в автосервісі
Омелян ШЕВЧУК
Якісний розвал сходження в автосервісі

Ситуації, коли кузов транспортного засобу веде до однієї зі сторін дороги при прямому стані керма, трапляються з певних ...

В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків
Ольга ДЕНИСЯКА
В Україні знову змінили правила перетину кордону для чоловіків

Кабінет міністрів України знову змінив правила перетину кордону для чоловіків призовного віку. Відтепер перетинати кордо...

День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів