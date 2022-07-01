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В Україні деокупували 1027 населених пунктів

Ольга Денисяка

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Станом на 1 липня захисники України звільнили від російських окупантів 1027 наслених пунктів. Про це повідомив у Телеграмі заступник голови офісу президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, наразі деокуповано вже 1 027 населених пунктів. На 95% звільнених територій розпочали роботу гуманітарні штаби.

Тимошенко зазначив, що на Житомирщині, де він зараз перебуває, росіяни зруйнували понад 2 600 об’єктів, з яких 87% – житловий фонд.

Крім того, він зауважив, що окупанти продовжують руйнувати Харківщину. Лише за останній тиждень війська рф обстріляли область 40 разів.

«Цього тижня Харків, Андріївка, Балаклія, Барвінкове, Бугаївка, Печеніги, Золочів, Одноробівка, Кицівка, Івашки, Малинівка, Уди, Безлюдівка, Калинове, Богодухівська, Дергачівська та Циркунівська територіальні громади понад 40 разів зазнали ракетних, авіаційних, артилерійських, мінометних обстрілів з боку російської федерації. росія відповість за кожен військовий злочин», – заявив Кирило Тимошенко.

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