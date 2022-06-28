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Над Львівщиною збили 24 крилаті ракети та 11 БПЛА

Андрій Котенський

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Над територією Львівської області від часу повномасштабного вторгнення росії повітряне командування «Захід» збило 24 ворожі крилаті ракети та 11 безпілотних летальних апаратів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

За словами першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика, безпечних місць від російських ракет в Україні немає, а відтак людські життя залежать від грандіозної роботи захисників нашого неба.

«Окремо хочу відзначити роботу і взаємодію із нашими захисниками неба – зокрема військовослужбовцями ПВК «Захід». Вони провели грандіозну роботу, наслідком чого є 24 збиті крилаті ракети на території Львівської області, 11 безпілотних летальних апаратів», – зазначив він.

Також Андрій Годик нагадав мешканцям області про роботу чат-бота «Щось летить». Він дає можливість громадянам повідомляти про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак).

«Безпекова ситуація на Львівщині є цілком контрольованою. Водночас хотів би сказати, що в теперішніх умовах і з огляду суттєвих загроз ракетних ударів 100% безпечного місця на території України фактично немає. Наше завдання, щоб і надалі наш силовий блок, правоохоронці здійснювали ефективну роботу по виявленню і попередженню будь-яких злочинних проявів чи актів агресії по відношенню, як до мирного населення, так і об’єктів інфраструктури», – наголосив Андрій Годик.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові затримали експрацівника КГБ СССР, який допомагав окупантам наносити ракетні удари по території Яворівського полігону.

Востаннє росія атакувала Львівщину вранці 25 червня.

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