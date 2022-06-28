Над Львівщиною збили 24 крилаті ракети та 11 БПЛА

Над територією Львівської області від часу повномасштабного вторгнення росії повітряне командування «Захід» збило 24 ворожі крилаті ракети та 11 безпілотних летальних апаратів. Про це Львівському порталу повідомили у пресслужбі Львівської обласної військової адміністрації.

За словами першого заступника начальника Львівської ОВА Андрія Годика, безпечних місць від російських ракет в Україні немає, а відтак людські життя залежать від грандіозної роботи захисників нашого неба.

«Окремо хочу відзначити роботу і взаємодію із нашими захисниками неба – зокрема військовослужбовцями ПВК «Захід». Вони провели грандіозну роботу, наслідком чого є 24 збиті крилаті ракети на території Львівської області, 11 безпілотних летальних апаратів», – зазначив він.

Також Андрій Годик нагадав мешканцям області про роботу чат-бота «Щось летить». Він дає можливість громадянам повідомляти про загрозу в небі (ракету, безпілотник чи літак).

«Безпекова ситуація на Львівщині є цілком контрольованою. Водночас хотів би сказати, що в теперішніх умовах і з огляду суттєвих загроз ракетних ударів 100% безпечного місця на території України фактично немає. Наше завдання, щоб і надалі наш силовий блок, правоохоронці здійснювали ефективну роботу по виявленню і попередженню будь-яких злочинних проявів чи актів агресії по відношенню, як до мирного населення, так і об’єктів інфраструктури», – наголосив Андрій Годик.

Раніше Львівський портал повідомляв, що у Львові затримали експрацівника КГБ СССР, який допомагав окупантам наносити ракетні удари по території Яворівського полігону.

Востаннє росія атакувала Львівщину вранці 25 червня.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.