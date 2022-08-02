Деякі країни ЄС, зокрема Німеччина, затримують макрофін Україні, – ОП

Дипломатичний радник президента України, заступник глави Офісу президента Ігор Жовква заявив, що деякі країни ЄС, в тому числі Німеччина, блокують виділення другого траншу макрофінансової допомоги Україні в розмірі 8 мільярдів євро. Про це повідомляє «Європейська правда».

Так, у вівторок, 2 серпня, Жовква в ефірі телемарафону розповів, що Україна отримала перший транш макрофінансової допомоги від ЄС в розмірі одного мільярдів євро.

«Очікуємо на отримання ще восьми мільярдів євро. На жаль, певні держави Європейського Союзу, зокрема Німеччина, поки що блокують розгляд цього питання, і президент України веде активні переговори зі своїми партнерами», – додав він.

Раніше представниця Європейської комісії Аріанна Подеста заявила, що наразі ЄС не має можливості, аби забезпечити другий транш допомоги Україні в розмірі 8 мільярдів євро.

«Наразі, згідно з нинішнім багаторічним бюджетним плануванням, немає доступних ресурсів для створення подушки безпеки. З огляду на це ми розглядаємо альтернативні рішення, зокрема використання гарантій з боку держав-членів», – зазначила Подеста.

Нагадаємо, що 1 млрд євро — це частина великого пакету підтримки України в подоланні фінансових наслідків війни на загальну суму 9 млрд євро. Кошти допоможуть у фінансуванні першочергових бюджетних потреб.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зазначив, що надходження другого траншу очікували 2 серпня.

Зазначимо, попередній транш військової допомоги Україні був спрямований на надання важкого озброєння. Загальна вартість четвертого траншу становила також 500 мільйонів євро. Окрім того, Євросоюз ухвалив рішення щодо макрофінансової допомоги для «забезпечення нагальних потреб».