ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС надасть Україні мільярд євро макрофінансової допомоги

Анастасія Диняк

|

Європейський Союз та Україна уклали меморандум про перший транш макрофінансової допомоги, який становитиме мільярд євро. Про це Львівському порталу повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Так, Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі дев’яти мільярдів. Перший транш становитиме мільярд євро.

«Підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС для надання макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро як екстреного фінансування. Цю суму буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України», – написав у своєму Twitter Домбровскіс.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять
Анастасія ДИНЯК
Генпрокурорку Венедіктову та очільника СБУ Баканова усунули з посад: ким замінять

Володимир Зеленський підписав указ про відсторонення від виконання обов'язків генпрокурорки Венедіктової та усунення очі...

Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
Хто намагається знищити ландшафтний заказник «Торфовище Білогорща»?

У понеділок, 18 липня 2022 року, у Львівському окружному адміністративному суді розглядатимуть позов чотирьох гаражних к...

Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса
Анастасія ДИНЯК
Українська науковиця отримала найпрестижнішу нагороду з математики – медаль Філдса

Киянка Марина В'язовська стала другою громадянкою України та другою жінкою в історії, яка отримала найпрестижнішу матема...

Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо
Ольга ДЕНИСЯКА
Для виїзду з області чи району потрібен дозвіл військкомату. Що про це відомо

У воєнний час військовозобов’язані українці не зможуть вільно виїхати зі свого району чи області. Для цього вони повинні...

всі статті
Львівський портал