ЄС надасть Україні мільярд євро макрофінансової допомоги

Європейський Союз та Україна уклали меморандум про перший транш макрофінансової допомоги, який становитиме мільярд євро. Про це Львівському порталу повідомив виконавчий віцепрезидент Європейської Комісії Валдіс Домбровскіс.

Так, Європейська рада ухвалила рішення про надання Україні макрофінансової допомоги в розмірі дев’яти мільярдів. Перший транш становитиме мільярд євро.

«Підписання Меморандуму про взаєморозуміння з Україною від імені ЄС для надання макрофінансової допомоги у розмірі 1 мільярда євро як екстреного фінансування. Цю суму буде виплачено наприкінці липня для підтримки уряду та народу України», – написав у своєму Twitter Домбровскіс.