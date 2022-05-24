ОСТАННІ НОВИНИ

ЄС затвердив ще 500 мільйонів євро військової допомоги Україні

Ольга Денисяка

|

Рада ЄС схвалила виділення Україні четвертого траншу допомоги з Європейського фонду миру (EPF) у розмірі 500 млн євро, які дозволять ЄС підтримати українську армію озброєнням. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, пише Європейська правда.

Після ухвалення трьох траншів військової підтримки на загальну суму 1,5 млрд цього року четвертий транш додасть до них 500 млн євро, в результаті чого загальна сума складе 2 млрд євро.

Обсяг обладнання, яке буде надано у рамках нового пакета підтримки, відповідає поточним пріоритетам, заявленим урядом України, повідомила пресслужба.

Із нового траншу 490 млн євро передбачені на військову техніку, призначену для нанесення летальних ударів в оборонних цілях, а також 10 млн євро, призначені для покриття витрат на надання обладнання та предметів постачання, таких як засоби індивідуального захисту, аптечки першої допомоги та паливо.

Попередні транші допомоги ЄС погодив 28 лютого, 23 березня та 13 квітня.

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель раніше повідомляв, що четвертий транш військової допомоги Україні піде на важке озброєння.

Дізнавайтеся першими найважливіші і найцікавіші новини Львова – підписуйтеся на наш Telegram-канал та на сторінку у Facebook.

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

﻿

Статті
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини
Анастасія ПИЖ
День вишиванки в «АТБ»: співробітники одягли святкові вишиванки, а мережа відкрила нові магазини

Найбільший національний ритейлер «АТБ» яскраво та масштабно відзначив День вишиванки, який цьогоріч має особливий сенс і...

В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»
Наталя ДУЛЯБА
В СБУ розкрили деталі про схему продажу бронежилетів ЗСУ через «Епіцентр»

Більше 1000 бронежилетів, які на Львівщині безкоштовно пошили для військових Збройних Сил України, через чиновників Черк...

На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список
Андрій КОТЕНСЬКИЙ
На дороги України повертають 128 камер автофіксації ПДР. Список

На дороги України розпочинають повертати фіксацію порушень правил дорожнього руху в автоматичному режимі. Знову ловити п...

У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла
Ольга ДЕНИСЯКА
У Львові затвердили нові стандарти будівництва житла

У Львові затвердили стандарти, згідно з якими будинки зводитимуть із урахуванням виникнення надзвичайних ситуацій. Зокре...

всі статті
Львівський портал
Новини від KINOafisha.ua
Загрузка...
Загрузка...
Кіноафіша: розклад сеансів