ЄС надасть Україні військової допомоги на 500 мільйонів євро

Країни Європейського Союзу ухвалили рішення про надання Україні додаткової військової допомоги на 500 мільйонів євро. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, загальна сума військової підтримки країн ЄС Україні траншем складе близько двох мільярдів євро.

«Ці €500 млн підуть на важке озброєння. Наразі ми надаємо бронетехніку, танки, важку артилерію, боєприпаси – все те, що необхідно для такої війни», – зауважив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.