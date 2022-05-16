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ЄС надасть Україні військової допомоги на 500 мільйонів євро

Анастасія Диняк

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Країни Європейського Союзу ухвалили рішення про надання Україні додаткової військової допомоги на 500 мільйонів євро. Про це повідомили у Центрі стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

Так, загальна сума військової підтримки країн ЄС Україні траншем складе близько двох мільярдів євро.

«Ці €500 млн підуть на важке озброєння. Наразі ми надаємо бронетехніку, танки, важку артилерію, боєприпаси – все те, що необхідно для такої війни», – зауважив глава європейської дипломатії Жозеп Боррель.

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