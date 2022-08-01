США оголосили новий пакет військової допомоги для України

У понеділок, 1 серпня, координатор Ради національної безпеки США зі стратегічних комунікацій Джон Кірбі заявив про новий пакет військової допомоги Україні на 550 мільйонів доларів. Про це пише Європейська правда.

За словами Кірбі, подробиці військової допомоги обговорювали під час телефонної розмови представники України і США раніше 1 серпня. Вартість пакета допомоги становить 550 мільйонів доларів, його збираються оголосити сьогодні ж.

«В оголошеному сьогодні пакеті будуть додаткові снаряди для високомобільних вдосконалених ракетних систем HIMARS, а також боєприпаси для артилерії калібру 155 мм, яка вже була передана Україні», – зазначив представник Білого дому.

За словами Кірбі, це вже 17 пакет військової допомоги адміністрації Джо Байдена, який президент своїми указами із запасів армії США. Їхня загальна сума сягає понад 8 мільярдів доларів.

Як повідомляв Львівський портал, 1 серпня стало відомо, що в Україну прибули чотири додаткові системи HIMARS. Їх передбачав останній пакет допомоги США, оголошений на початку липня. Відтак тепер на озброєнні ЗСУ уже є 12 таких систем.

Цього ж дня міністр оборони Олексій Резніков повідомив, що в Україну доставили й три німецькі далекобійні реактивні системи залпового вогню MARS II.

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