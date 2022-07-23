Навчання у Великобританії пройдуть 10 тисяч українських військових

Військовослужбовці Великобританії поділяться досвідом із 10 тисячами українських бійців і навчать їх технікам НАТО, користуванню сучасною зброєю. Про це йдеться на сторінці Генштабу ЗСУ у Facebook.

Українців навчатимуть артилеристи полку Королівських Повітряних Сил ЗС Великої Британії. Загалом залучать 1050 військових, які працюватимуть із колегами з України на об’єктах Міноборони Великобританії. Кожен курс триває кілька тижнів.

Зауважимо, що інтенсивні курси «солдатської служби» у Британії проходитимуть ті українські бійці, які мають незначний військовий досвід або не мають його взагалі. Загалом вишкіл охопить близько 10 тисяч українців.

«Підготовка дасть новобранцям-добровольцям з невеликим військовим досвідом або без нього навички для ефективного ведення бойових дій на передовій. Базуючись на базовій підготовці солдатів у Великій Британії, курс охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів», – кажуть у Генштабі.

Для навчальної програми британський уряд закупив навіть автомати Калашникова, тобто українські солдати зможуть тренуватися зі зброєю, яку вони використовуватимуть на передовій. Також наших бійців забезпечать усім необхідним спорядженням.

«Ця нова амбітна навчальна програма є наступним етапом підтримки Сполученим Королівством Збройних Сил України в їхній боротьбі з російською агресією. Використовуючи передовий світовий досвід британської армії, ми допоможемо Україні відбудувати її сили та збільшити масштаб спротиву, тоді як вона захищає власні суверенітет і право обирати власне майбутнє», – цитує Генштаб ЗСУ міністра оборони Великобританії Бена Воллеса.

ЗСУ висловлюють щиру вдячність народу й уряду Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії за підтримку України у боротьбі з російськими окупантами.

Зазначимо, що Сполучене Королівство має довгу історію підтримки українських військовослужбовців у межах операції ORBITAL, під час якої з 2015 по 2022 рік було підготовлено 22 тисячі українців.

Ця нова навчальна програма відбувається у межах військової підтримки України, розмір якої становить уже 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. До неї входять, зокрема, понад 5000 протитанкових засобів NLAW та реактивні системи залпового вогню M270.

Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував, що найближчими тижнями в Україну поставлять більше двох десятків самохідних установок M109, артилерійських установок L119, сотні безпілотників, 1600 одиниць протитанкової зброї, а також понад 50 тисяч боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

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