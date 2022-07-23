Боріс Джонсон показав, як проходять навчання українських військових

Прем’єр-міністр Великобританії Боріс Джонсон навідався на навчання до українських військових і показав, як проходить вишкіл під керівництвом англійських колег. Відповідне відео він опублікував у своєму Instagram.

«Хочу, щоб ви знали, що британці підтримують українців у боротьбі. І я абсолютно переконаний, що ви зможете перемогти, що ви обов’язково переможете. Дякую. Слава Україні», – звернувся Боріс Джонсон до українських військовослужбовців, після чого ті хором відповіли «Героям слава!».

На відео видно, як військові виконують тактичні завдання і вправляються у стрільбі. Британський прем’єр відвідав заняття, на яких навчались близько 400 українських бійців.

Боріс Джонсон додав, що такі навчання протягом найближчих чотирьох місяців пройдуть 10 тисяч бійців ЗСУ, і висловив сподівання, що здобуті знання і навики допоможуть українцям побороти російських окупантів.

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Нагадаємо, навчання для ЗСУ у Великій Британії проводять артилеристи полку Королівських Повітряних Сил. Інтенсивні курси «солдатської служби» проходять ті українські бійці, які мають незначний військовий досвід або не мають його взагалі.

Вишкіл охоплює поводження зі зброєю, першу допомогу на полі бою, польову техніку, тактику патрулювання та право збройних конфліктів.

Ця нова навчальна програма відбувається у межах військової підтримки України, розмір якої становить уже 2,3 мільярда фунтів стерлінгів. До неї входять, зокрема, понад 5000 протитанкових засобів NLAW та реактивні системи залпового вогню M270.

Нещодавно міністр оборони Великої Британії Бен Воллес анонсував, що найближчими тижнями в Україну поставлять більше двох десятків самохідних установок M109, артилерійських установок L119, сотні безпілотників, 1600 одиниць протитанкової зброї, а також понад 50 тисяч боєприпасів для наявної в Україні артилерії радянських часів.

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